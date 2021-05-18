شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ منصور بن زايد يفاجئ جماهير مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التكفل بمصاريف سفر بعثة النادي الرسمية والمشجعين، إلى مدينة بورتو البرتغالية من أجل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، يوم 29 مايو الجاري، بمدينة بورتو البرتغالية، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي يخوضها الفريق السماوي للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سيتكفل بمصاريف الرحلة الجوية والتنقل إلى مدينة بورتو البرتغالية من أجل خوض المباراة النهائية من البطولة الأوروبية.

وأوضح البيان أن الآلاف من جماهير مانشستر سيتي الذين سيحضرون المباراة النهائية سيستفيدون من تلك المبادرة، التي تهدف في الأساس إلى تخفيف الحمل المادي عليهم بسبب الظروف الصعبة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في ارتفاع تكاليف السفر، والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

وتابع البيان: "نظرا لإدراك الشيخ منصور بن زايد لكيفية تأثير الوباء على جميع مشجعي مانشستر سيتي، قرر إزالة العائق المالي أمام المشجعين الذين يحضرون المباراة النهائية".

وقال البيان إنه نظرا للقيود اللازمة بسبب فيروس كورونا، سيتعين على غالبية المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية، القيام بجميع الإجراءات في غضون 24 ساعة.