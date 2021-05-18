شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لسعد سمير وعلي معلول في جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض سعد سمير وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخضع معلول للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، التي تبدأ بشكل تدريجي، اعتبارا من غد، وفقا للموعد المحدد بالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قد أكد التئام إصابة معلول وجاهزيته للتواجد مع الفريق خلال مواجهة نهضة بركان على بطولة كأس السوبر الإفريقية، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني فيما يخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم السبت المقبل.