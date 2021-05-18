شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي أول تدريباته في جنوب أفريقيا وسط حراسة أمنية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيراته لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكثفت قوات الامن في جنوب افريقيا من اجراءاتها الامنية لتأمين بعثة الفريق الكروي الاول للنادي الاهلي خلال تحركاته داخل جنوب افريقيا وحتي مغادرة البلاد .



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة منذ الإقلاع من مطار القاهرة إلى الوصول لفندق الإقامة في مدينة بريتوريا.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بهدفين دون رد، وتقام مباراة العودة يوم 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.