شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد فتح باب الحجز لمصيف مرسي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه سيتم إعادة فتح باب الحجز على الوحدات الشاغرة لمصيف النادي بمرسى مطروح وذلك تحت إشراف إدارة النادي . وأكد نائب رئيس النادي أنه سيتم اليوم وغدا فتح باب التقديم للأعضاء الذين سبق لهم التقدم من قبل في القرعة السابقة ولم يحالفهم التوفيق باختيارهم في القرعة وذلك في ظل وجود وحدات شاغرة بالمصيف .

وأضاف : "سيتم عمل القرعة بالمكتب الخاص بنائب رئيس النادي الخميس المقبل بنفس المعايير السابقة وبالشفافية الكاملة بين الأعضاء المتقدمين لحجز الوحدات".

وكشفت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك تفاصيل إعادة فتح باب الحجز لمصيف مرسى مطروح من جديد وذلك بعد قرار اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإعادة الحجز على الوحدات الشاغرة لمصيف النادي بمرسى مطروح وذلك تحت إشراف إدارة النادي.

حيث سيتم اليوم وغدا فتح باب التقديم للأعضاء الذين سبق لهم التقدم من قبل في القرعة السابقة ولم يحالفهم التوفيق باختيارهم في القرعة وذلك في ظل وجود وحدات شاغرة بالمصيف. وسيتم عمل القرعة بالمكتب الخاص بنائب رئيس النادي الخميس المقبل بنفس المعايير السابقة وبالشفافية الكاملة بين الأعضاء المتقدمين لحجز الوحدات.

وكانت إدارة النشاط الاجتماعي قد قامت بحجز 20 فوجا بالمصيف وسيتم فتح الباب من جديد لحجز فوجين جدد رقم 21 و 22 بإخطار من المستشار هشام إبراهيم وبأسبقية الحجز بين الأعضاء المتقدمين

من قبل ومن خلال قرعة جديدة يوم الخميس المقبل. وسيكون الفوج رقم 21 في الفترة من 1 وحتى 8 أكتوبر المقبل والفوج الأخير رقم 22 في الفترة من 8 وحتى 15 أكتوبر .

وكان الأعضاء الذين وقعت عليهم القرعة قد قاموا بسداد الرسوم الخاصة بالمصيف في الفترة من 25 إبريل إلى 9 مايو ثم تم تسكين أفواج جديدة من احتياطي القرعة قاموا بدفع الرسوم في الفترة من 10 إلى 12 مايو ونظرا لوجود أماكن شاغرة في الأفواج فقد تم فتح باب الحجز مجددا بالشروط نفسها وسيتم اختيار الأعضاء بالقرعة يوم الخميس المقبل.