شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبين بقيادة كارتيرون استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك خلال المران المقام مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي. وركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه التقسيمة على تطبيق بعض الامور الفنية الخاصة التي تم التدريب عليها .

.وشارك فيها أحمد فتوح بعد تعافيه حيث اطمأن الجهاز الفني على جاهزيته. كما ظهر شيكابالا بشكل قوي وشارك في التقسيمة بشكل كامل على الرغم من غيابه عن المباراة القادمة للإيقاف.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد ٤٨ نقطة.