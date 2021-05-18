شكرا لقرائتكم خبر عن «مودي» يرفض تجديد تعاقده مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد عبدالعزيز «مودي» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تجديد تعاقده مع النادي الفيومي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن سيد متولي، المدير الرياضي بنادي مصر المقاصة، عقد جلسة مع أحمد عبدالعزيز «مودي»، في الأيام الماضية من أجدل إقناعه بتجديد تعاقده مع النادي في الفترة الجارية، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

ورفض «مودي» تجديد تعاقده مع النادي الفيومي، حيث طلب من المدير الرياضي تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم الجاري، لحسم أمر استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة من عدمه.

المدافع صاحب الـ33 عامًا لعب مع مصر المقاصة هذا الموسم 16 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفا واحدًا وصنع مثله.