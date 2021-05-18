شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة فنية متخصصة للاعبين بإشراف نبيه استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس. وجاء تنفيذ هذه الفقرة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، والذي ركز خلالها مع اللاعبين على جمل فنية منها التسليم والتسلم السريع بجانب سرعة نقل الكرة

. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجيش مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.