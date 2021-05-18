شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يواصل صدارة مجموعة الصعيد لكرة القدم «دوري المظاليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الشرقية للدخان تصدره لمجموعة الصعيد لكرة القدم بالدوري الممتاز ب والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، فاز على سوها 2-1، ليرتفع رصيده عند 48 نقطة، بينما واصل نادي المنيا المنافسة، فاز على ديروط 3-1 ليرتفع رصيده عند 41 نقطة، في الترتيب الثاني، وفاز الألمنيوم على تليفونات بني سوف، ليرتفع رصيده عند 41 نقطة، ضمن مباريات الاسبوع ال 22 للمسابقة .

وقد جاء بني سويف والإعلاميين، في الترتيب الرابع والخامس، برصيد 34 نقطة، وديروط 32 نقطة، وسوهاج 28 نقطة، وقنا 28 نقطة .