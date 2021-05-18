شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية في الزمالك لحميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في مران اليوم الثلاثاء. وأدى اللاعب تدريبات في الجيمانزيوم، وفقا للبرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبي . وتعرض أحداد لالتواء في القدم خلال مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.