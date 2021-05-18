شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يضم خمسة لاعبين من الفريق الأول استعداداً لمواجهة القناة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق الأمل استعداداته لمواجهة فريق القناة المقررة «الاربعاء» ضمن مباريات بطولة كأس مصر والتي ستجري في الرابعة عصراً على ملعب توليب بالاسماعيلية.

وضم الجهاز الفنى بقيادة عطية صابر خماسي الفريق الأول.. عبدالرحمن صلاح ومحمد نصر ومحمد سليمان وإسلام فراج ومحمد الضرف للمشاركة في مباراة الغد أمام القناة، وذلك وفقا للائحة التي تنص على السماح لفريق 2001 بالاستعانة بخمسة لاعبين من الفريق الأول.

قائمة المباراة جاءت كالتالي..

عبدالرحمن صلاح، عبدالله جمال، عبدالله محمد، محمد نصر، أحمد عبدالوهاب، محمود الجزار، إياد العسقلاني، محسن الحجف، أمير الورداني، عمر الساعي، محمد الضرف، /محمد سليمان، إسلام فراج، عمرو السعيد، محمد البحيري، عبدالله السعيد، محمد زيدان، عاشور عبدالموجود، حسن منصور، حمد إيهاب