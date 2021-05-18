شكرا لقرائتكم خبر عن ٤ سوابق تاريخية تفوق فيها الاهلي على الزمالك إدارياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرف الحياة الرياضة في مصر بالمنافسة الشرسة بين نادي الاهلي والزمالك عبر تاريخها حيث يسعى كل نادي إلى إثبات تفرقة.

الصراع لم يقتصر على الجانب الرياضي وخاصة كرة القدم بل إمتد ليشمل مجالاتالعمل الإداري والتطور الإنشائي.

ومؤخراً قررت القلعة البيضاء البدء في تأسيس شركة كرة قدم بعد ٢٤ ساعة فقط من تنفيذ تلك الفكرة في الجزيرة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز القرارت الإدارية ذات التأثير الكبير بين الاهلي والزمالك والتي تظهر تفوق لأبناء عمر لطفي، وربما يرجع ذلك للاستقرار الذي عاشته قاعة اجتماعات صالح سليم لفترة طويلة.

شعار النادي

ابتكر محمد شريف صبرك بك، احد أعضاء الاهلي وخال الملك فاروق، تصميم خاص ليكون شعار وواجهة رسمية لقلعة الجزيرة وذلك في الثالث من نوفمبر عام 1917.

التصميم كان يحمل طابعاً ملكياً في الأعلي ويتزين بعباراة النادي الأهلي في الأسفل، وتطور الشعار بعد ذلك في أكثر من مناسبة ولكن يظل محمد شريف بك صاحب الريادة والسبق.

وفي الزمالك لا يعرف شعاراً رسمياً سوا في عام 1941 حينما تم تغيير مسماه من الختلط إلى نادي الملك فاروق واتخذ من الشعار الملكي لمملكة مصر والسودان واجهة رسمية له.

الملعب

قرر مسئولي المارد الأحمر عام 1909 تأسيس ملعب رسمي للفرق الرياضية بأرض النادي في الجزيرة وأطلق عليه "الحوش" نظراً لإقامته على أرض ترابية، وتم تغيير مسماه لاحقاً إلى الأمير محمد علي ثم أصبح ملعب مختار التتش.

وفي (ميت عقبة) يحمل اسم ميدان الفريق رمزاً تاريخياً هو الأخر حيث أُطلق عليه ملعب "حلمي زامورا" رئيس مجلس الإدارة الأسبق وصاحب السيرة المميزة في التاريخ الرياضي المصري.

ويشهد الوقت الحاضر جولة جديدة في المنافسة على تأسيس ملاعب جديدة، حيث وضع مسئولي الأحمر رفقة عدد من الوزراء حجر الأساس لتأسيس ستاد النادي الأهلي في مدينة الشيخ زايد وذلك بعد عام من الحصول على خدمات استادد السلام بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عام.

أما الزمالك، فقد قرر عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الإنتاج الحربي من أجل إنشاء ستاد الزمالك في الفترة المقبلة بمدينة السادس من أكتوبر.

الانتشار الإعلامي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الفريق عبد المحسن مرتجي مجلة النادي الاهلي في مارس عام 1974، وتولى رئاسة تحريرها عدد من كبار أساتذة الصحافة في مصر.

وبعد نحو 34 عام، اخذ حسن حمدي، رئيس النادي، قرار لا يقل قوة إعلامية بإطلاق قناة النادي الاهلي الفضائية في نهاية 2008 في خطوة ريادية عربياً بين المؤسسات الرياضية.

فيما كانت بداية المنابر الإعلامية البيضاء بصدور مجلة نادي الزمالك في 1997 وحققت نجاح كبير نظراً للانتظار الكبير الذي عاشه قراء الأبيض من أجل تلك الخطوة.

وعلى مستوى التواجد الفضائي، فقد خرجت قناة الزمالك إلى النور بعد 11 عام من البث المباشر لقناة الأهلي، وبالتحديد في 31 ديسمبر عام 2019.

الفروع الاجتماعية

أجاد النادي الأهلي التطوير الإنشائي في خلال مجالسه المتعاقبة، وتم افتتاح أكثر من فرع خارجي داخل القاهرة الكبرى وخارجها لاستيعاب العضويات الجديدة وتحقيق طفرة مادية.

ومؤخراً تم افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة الأقصر في صعيد مصر بحضور أعضاء مجلس الإدارة وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

في المقابل يحاول مجلس الإدارة الحالي الانتهاء من التصميمات الخاصة بفرع النادي الزمالك بمدينة 6 اكتوبر، حيث لا توجد روافد خارجية سوا النادي النهر للقلعة البيضاء.