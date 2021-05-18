شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات قوية لسداسي حراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل وأحمد نادر السيد والسيد عطية حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت اشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق وذلك خلال التدريبات مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وركز أوليفيرا مع الحراس الستة على بعض الفنيات منها التسديد من مسافات قريبة، وكذلك المرونة، وسرعة رد الفعل. كما حرص أوليفيرا على توجيه بعض التعليمات للحراس استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.