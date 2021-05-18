شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي الزمالك .. تعرف علي آخر مستجدات إصابة "عبد الله وعلاء وعبد الغني" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الثلاثي محمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في مران اليوم الثلاثاء.

ويعاني محمود علاء من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، بينما يتعافى عبد الله جمعة من الإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة، كما يعاني محمد عبد الغني من الإصابة بالعضلة الضامة.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.