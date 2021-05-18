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اوديغارد ينتظر نهاية الموسم للحديث عن مستقبله مع ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوديغارد ينتظر نهاية الموسم للحديث عن مستقبله مع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

تحدث لاعب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، المعار لصفوف فريق ​ارسنال​ الانكليزي، الدولي الشاب النروجي ​مارتن اوديغارد​ عن مستقبله في الفترة القادمة برفقة الفريق الملكي.

وقال مارتن أوديغارد يتحدث عن مستقبله:" أنا سعيد هنا في آرسنال، لكننا سنرى ما سيحدث بعد انتهاء هذا الموسم، في هذه اللحظة لا أعرف شيئاً فأنا لدي عقد برفقة فريق ريال مدريد الاسباني، لذا علينا التحدث معهم، فمن المهم معرفة ما يريدون، كي اتخذ القرار المناسب لمستقبلي الكروي بعد هذا الموسم التطويري المهم بالنسبة لي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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