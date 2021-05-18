اندوخار يفرمل رقم المايتسرو القياسي في سويسرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

حقق لاعب التنس الاسباني ​بابلو اندوخار​ الفوز الأول في المواجهة الاولى له امام المايسترو السويسري ​روجيه فيدرر​ العائد الى الملاعب مؤخراً و ذلك ليتأهل لمنافسات دور ربع نهائي بطولة ​جنيف​ الدولية لكرة المضرب ررجال ذات الـ 250 نقطة بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 4 - 6 و6 - 4 و4 - 6



وبهذا الفوز تمكن اللاعب بابلو اندوخار من انهاء سلسلة 32 فوز على التوالي لفيدرر في موطنه ​سويسرا​ ما بين كأس ديفيز وكأس ليفر وبطولة بازل حيث كانت آخر خسارة له في سويسرا امام العملاق الارجننتيني خوان مارتن ديل بوترو في نهائي بطولة بازل الدولية بتاريخ 27 تشرين الاول عام 2013.