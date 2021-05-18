هازارد: لم اظهر في العديد من المباريات الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

أكد النجم البلجيكي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​ايدين هازارد​ أنه فشل في الظهور خلال الأحداث الكبرى في مسيرته الكروية.



وخلال تصريحات له، قال هازارد: "اللاعبون العظماء هم من يصنعون الفارق في المباريات الكبرى، كرة القدم ليست كما كانت قبل 10 سنوات، اليوم الأطراف مغلقة، للفوز بمباراة كبيرة يجب أن تمتلك منظومة جماعية في الهجوم وأن تستحوذ على الكرة وأن يكون لديك لاعب يستطيع حل المواقف المعقدة من خلال مراوغة أو تسديدة".

وأضاف: "أيضًا طوال مسيرتي في ليل، تشيلسي، مع المنتخب وفي ريال مدريد، كانت هناك مباريات رائعة لم أظهر فيها، أنا لا أنكر ذلك".