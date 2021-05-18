اخبار الرياضه

هازارد: لم اظهر في العديد من المباريات الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد: لم اظهر في العديد من المباريات الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

أكد النجم البلجيكي لنادي ​​ الاسباني ​ايدين هازارد​ أنه فشل في الظهور خلال الأحداث الكبرى في مسيرته الكروية.

وخلال تصريحات له، قال هازارد: "اللاعبون العظماء هم من يصنعون الفارق في المباريات الكبرى، كرة القدم ليست كما كانت قبل 10 سنوات، اليوم الأطراف مغلقة، للفوز بمباراة كبيرة يجب أن تمتلك منظومة جماعية في الهجوم وأن تستحوذ على الكرة وأن يكون لديك لاعب يستطيع حل المواقف المعقدة من خلال مراوغة أو تسديدة".

وأضاف: "أيضًا طوال مسيرتي في ليل، ، مع المنتخب وفي ريال مدريد، كانت هناك مباريات رائعة لم أظهر فيها، أنا لا أنكر ذلك".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا