100 مليون يورو تنعش خزائن برشلونة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

نجح مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان ​لابورتا​، في تأمين مبلغ 100 مليون يورو من أحد البنوك الأميركية الإستثمارية من أجل انتشال النادي من ازمته الاقتصادية.



ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في تراجع إيرادات النادي.

وأكدت صحيفة "إي إس بي إن"، أن إدارة برشلونة نجحت في الحصول على قرض من بنك استثماري بقيمة 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الى أن البنك الأميركي عرض على الادارة الكتالونية حد ائتماني يصل إلى 500 مليون يورو، ولكن إدارة خوان لابورتا قررت الحصول على 100 مليون يورو فقط لتلبية رواتب اللاعبين المتأخرة.