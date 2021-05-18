مرتضى منصور يفاجأ وزير الرياضة: أمامك فرصة أسبوع حتى تعيد الشرعية للزمالك وكرامته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

فاجأ رئيس نادي ​الزمالك​ السابق ​مرتضى منصور​ وزير الرياضة المصري ​أشرف صبحي​ في فيديو نشره عبر قناته في "يوتيوب".



وأشار منصور في الفيديو: "أعد لك مفاجأة يا أشرف يا صبحي، وستكون في الفيديو القادم، سيجعل كيانك يسقط، ولو الحكومة محترمة ستجعلك تذهب للمنزل، وهذا الأمر ليس له علاقة بشخصي، ولكن هناك مفاجأة وراء السبب الحقيقي للغل الذي تحمله لي".

وأضاف: "أنا بالفعل ارتكبت 3 مخالفات مالية من أصل 60 مخالفة في 3 تقارير، وأعترف بهم، أنا أشرف من الجميع، أعترف بتلك المخالفات لأن الراعي مسؤول عن راعيته، ولن أتبرأ من ذنبي، ولكن أين باقي المخالفات؟ ولماذا لم يتم التحقيق فيها؟".

وتابع: " أجهز ملفا مكونا من 108 صفحات، مستند فيه للوائح الفيفا وميثاق اللجنة الأولمبية، وهناك ملف آخر عن التنمر الذي تعرضت له أنا وشيكابالا، وتركي آل الشيخ، بالإضافة إلى ملف آخر عن حسن مصطفى، وسيتم تسليمه باليد للفيفا".

وختم منصور: "أقول لأشرف صبحي، أمامك فرصة أسبوع حتى يتم تجهيز الملف، أن تعيد الشرعية لنادي الزمالك وكرامته، لديك فرصة ذهبية، لأن هذا الملف لو تم تسليمه للفيفا من الممكن أن يضر الكرة المصرية، وأنت من ستتحمل ذلك، أمامك فرصة لكي تصحح الخطأ الكبير الذي حدث، هذا ليس خطأ في حقي، أنا رئيس الزمالك التاريخي مثلما تردد الجماهير".