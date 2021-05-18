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بابلو اندوخار يقصي فيدرر من بطولة جنيف الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

نجح لاعب التنس الاسباني ​بابلو اندوخار​ بتحقيق الفوز الأول في المواجهة الاولى له امام المايسترو السويسري ​روجيه فيدرر​ العائد الى الملاعب مؤخراً و ذلك ليتأهل لمنافسات دور ربع نهائي بطولة ​جنيف​ الدولية لكرة المضرب ررجال ذات الـ 250 نقطة بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 4 - 6 و6 - 4 و4 - 6، اندوخار كان متأخرًا بنتيجة 4 - 2 في المجموعة الفاصلة قبل ان يعود بالنتيجة ويحقق الفوز بعد قرابة الساعتين من المنافسة على الارضي الترابية.

وكان فيدرر قد اكد قبل اللقاء ان تحسن جداً بعد منافسات بطولة قطر الاخيرة.

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