شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بابلو اندوخار يقصي فيدرر من بطولة جنيف الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021
نجح لاعب التنس الاسباني بابلو اندوخار بتحقيق الفوز الأول في المواجهة الاولى له امام المايسترو السويسري روجيه فيدرر العائد الى الملاعب مؤخراً و ذلك ليتأهل لمنافسات دور ربع نهائي بطولة جنيف الدولية لكرة المضرب ررجال ذات الـ 250 نقطة بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 4 - 6 و6 - 4 و4 - 6، اندوخار كان متأخرًا بنتيجة 4 - 2 في المجموعة الفاصلة قبل ان يعود بالنتيجة ويحقق الفوز بعد قرابة الساعتين من المنافسة على الارضي الترابية.
وكان فيدرر قد اكد قبل اللقاء ان تحسن جداً بعد منافسات بطولة قطر الاخيرة.