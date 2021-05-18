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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينت: رأيت كاين يكافح من أجل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021
تحدث اللاعب السابق لنادي توتنهام دارين بينت عن المقارنة بين هاري كاين الحالي مع ديمتار برباتوف، وذلك في ظل التكهنات حول مستقبل ابن الـ 27 عامًا.
وصرح بينت قائلاً: "أنت تتحدث عن لاعب إذا بقى في توتنهام فسيكون هداف النادي التاريخي، إنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ السبيرز".
وأضاف بينت: "لقد رأيت برباتوف يكافح من أجل الخروج، لقد رأيت كاين يكافح من أجل الرحيل كذلك".
واختتم: "إذا كنت تعتقد أن كين سيكون قادرًا على المغادرة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني إلى 120 مليون جنيه إسترليني، فلا توجد فرصة له للقيام بذلك".