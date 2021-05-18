بينت: رأيت كاين يكافح من أجل الرحيل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

تحدث اللاعب السابق لنادي ​توتنهام​ ​دارين بينت​ عن المقارنة بين ​هاري كاين​ الحالي مع ديمتار برباتوف، وذلك في ظل التكهنات حول مستقبل ابن الـ 27 عامًا.



وصرح بينت قائلاً: "أنت تتحدث عن لاعب إذا بقى في توتنهام فسيكون هداف النادي التاريخي، إنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ السبيرز".

وأضاف بينت: "لقد رأيت برباتوف يكافح من أجل الخروج، لقد رأيت كاين يكافح من أجل الرحيل كذلك".

واختتم: "إذا كنت تعتقد أن كين سيكون قادرًا على المغادرة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني إلى 120 مليون جنيه إسترليني، فلا توجد فرصة له للقيام بذلك".