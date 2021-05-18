روما يستأنف الحكم في قضية بيتراتشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

يبدو ان المعركة بين نادي روما والمدير الرياضي السابق جيانلوكا ​بيتراتشي​ لم تنته بعد، حيث اشارت صحيفة ’’إيل تيمبو’’ الى أن النادي قدم استئنافًا ضد ​الحكم​ الذي حصل عليه مؤخرًا.



وحصل بيتراتشي على تعويض قدره 5 ملايين يورو من نادي العاصمة، حيث أمر قاضي محكمة العمل بدفع جميع الرواتب على الفور حتى 30 حزيران 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، اضطر النادي لدفع 100 ألف يورو مقابل الأضرار التي لحقت بصورة المدير الرياضي الحالي لليوفي، بعد وداعه المثير للجدل العام الماضي.

وكشفت أحدث التقارير، ان روما يعتزم مواصلة المعركة ضد المدير الرياضي السابق في محكمة الاستئناف في روما.