مويس: متفقون تماماً فيما يتعلق بعقدي مع وست هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

أكد مدرب وست هام، ​ديفيد مويس​، وجود إتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي في الصيف.



وأوضح مويس: "نحن متفقين تماما فيما يتعلق بعقدي، وأتمنى أن نصل لشيء مؤكد، من المرجح ألا نفعل أي شيء إلا بعد نهاية الموسم، لا نريد حقا أن يعيق أي شيء ما نفعله الآن".

وإستطاع مويس أن يبقي وسن هام في الدوري الممتاز بعدما كان يصارع الهبوط كما بقيت إمكانية مشاركتهم في بطولة أوروبية في الموسم المقبل قائمة.

وإعتبر المدرب الاسكتلندي أن التأهل للنسخة الأولى من بطولة ​دوري المؤتمر الأوروبي​ ليس فشلا مشيراً: "إذا أنهينا الموسم ونحن مشاركين في تلك البطولة، لن يكون هذا خيبة أمل ولكن ربما العام المقبل إذا كنت سألعب الخميس والأحد ربما سأفكر بشكل مختلف".

وختم مويس: "أعتقد أننا إذا نجحنا في التأهل للعب في أوروبا فإنه سيكون شيئا يدعو للاحتفال، يمكنا أن نستمتع باحتساء الجعة إذا تأهلنا للعب في أوروبا بعد مباراة الأحد المقبل".