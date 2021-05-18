فيرنر: عودة الجماهير ممتعة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

كشف نجم نادي ​تشيلسي​ ​تيمو فيرنر​ عن تحمسه الكبير للعب وسط الجماهير، وذلك قبل مواجهة فريقه أمام ​ليستر سيتي​، في إطار لقاءات الجولة الـ 37 من منافسات ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وخلال تصريحات له، قال فيرنر: "بالنسبة لي، من الأفضل دائمًا اللعب أمام ملعب ممتلئ، في الوقت الحالي، هذا غير ممكن، ولكن حتى اللعب أمام بعض الأشخاص الذين يصرخون من أجل تشيلسي، في ملعبنا، سيكون شعورًا جيدًا للغاية".

وأضاف: "إن الوصول إلى نهاية موسم صعب مثل هذا ومعرفة أننا وصلنا إلى اللحظة التي يمكن فيها عودة الناس إلى الملعب أمر جيد، وهذا يجعلنا أكثر تفاؤلاً بأنه عندما نعود بعد العطلة الصيفية، يمكننا أن نحصل على موسم جيد".