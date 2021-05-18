بطولة إنكلترا: هودجسون يترك تدريب بالاس في نهاية الموسم

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لندن : سيترك المخضرم روي هودجسون منصبه كمدرب لنادي كريستال بالاس في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي الثلاثاء.

وسيسدل المدرب البالغ 73 عاماً الستار على مشوار دام أربع سنوات مع فريق طفولته اللندني، عندما يواجه ليفربول الأحد المقبل في الدوري المحلي.

وينتهي عقد مدرّب منتخب إنكلترا السابق في نهاية الموسم، بعد نجاحه مرة جديدة في ابقائه بين أندية النخبة.

قال هودجسون في بيان "بعد أكثر من 45 سنة في مهنة التدريب، قررت أن الوقت قد حان للابتعاد عن قسوة الدوري الإنكليزي لكرة القدم".

وتابع مدرب بالاس صاحب المركز الثالث عشر راهناً في الدوري "لذا ستكون آخر مباراتين لي كمدرب لكريستال بالاس".