شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندرى يحذر ثلاثى المنتخب الأولمبي من العروض الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاعبي فريقه فى المنتخب الأولمبي من العروض الوهمية خلال مشاركاتهم في أولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر بعد المقبل، حيث يشكل خمسة لاعبين من الاتحاد أحد الركائز الأساسية للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

واللاعبون الخمسة من نادى الاتحاد السكندرى المرشحون لتدعيم المنتخب الأولمبى، هم: "محمد صبحي حارس المرمى، عمار حمدي صانع الألعاب، فوزى الحناوي وكريم يحيي لاعبا الوسط وعبد الغنى محمد الذي يجيد في أكثر من مركز ويتم توظيفه في قلب الدفاع في فترات كثيرة".

وقال مصيلحي للاعبي المنتخب أن النادي يتمسك بهم ولن يقف أمام احتراف أي منهم، لكن لابد أن يتم ذلك عبر النادي لضمان حقوق اللاعبين ومستقبلهم وعدم التلاعب بهم من قبل السماسرة وشركات التسويق الوهمية.

ويعتبر الثلاثي كريم يحيي وفوزي الحناوى وعبد الغنى محمد من لاعبي الاتحاد السكندري الذين يملك عقودهم النادي، فيما يبقى مصير محمد صبحي المعار من الزمالك وعمار حمدي المعار من الأهلى غامضا حتى الآن".

ويخوض منتخبنا الأولمبى بقيادة مدربه شوقى غريب، منافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل، بعدما تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما أوقعته القرعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

ويبدأ منتخبنا الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.

وتقام مباريات منتخبنا الأولمبى فى الأولمبياد على ملعبين وهما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، ويحتضن ملعب "مياجى" المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.