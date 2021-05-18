شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان ينتظر إشارة "العفو" للمشاركة فى مباريات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، إشارة العفو النهائى من إدارة النادى والسماح له بالعودة للمشاركة فى مباريات الفريق، خاصة بعدما تم السماح للحارس بالمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب قبول اعتذار اللاعب.

وشارك المهدي سليمان فى تدريبات بيراميدز الجماعية، بعدما قدم الحارس اعتذار لإدارة ناديه وأكد أنه سيسحب شكواه ضد بيراميدز التى تقدم بها لاتحاد الكرة مؤخرًا.

ويبذل المهدى سليمان قارى جهده فى التدريبات الجماعية مع بيراميدز، منتظرًا فرصة الدخول فى قائمة الفريق من جديد، ومن ثم الحصول على فرصة المشاركة لتقديم أوراق اعتماده من جديد، خاصة وإنه كان أحد أهم نجوم الفريق السماوى فى الموسم الماضى.

ويعتمد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، فى الوقت الحالى على شريف إكرامى، ويتواجد على مقاعد البدلاء أحمد الشناوى.

ويسود اتجاه قوى داخل الجهاز الفنى لبيراميدز، بمنح أحمد الشناوى فرصة المشاركة بصفة أساسية فى مواجهة أنيمبا النيجيرى، فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.