شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب لاعبى الأهلي بتكرار سيناريو الموسم الماضي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة التماسك والتركيز في مباراتهم ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتأمين نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التسجيل في شباك صن داونز في مباراة العودة ببريتوريا من أجل تعقيد المهمة على بطل جنوب إفريقيا في العودة للمبااة وتحقيق ريمونتادا تمكنه من الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، باعتبار أن تسجيل هدف وحيد فقط سيجعل مهمة صن داونز في الصعود معقدة.

وحث موسيماني لاعبيه على ضرورة تكرار سيناريو الموسم الماضي بعدنا نجح لاعبي الأهلي في تسجيل هدف في شباك صن داونز، لاسيما وأنه سبق له الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين، وهي نفس نتيجة الذهاب بالنسخة الحالية للبطولة الإفريقية، وهو الهدف اذي صعب المهمة على صن داونز في العودة للمباراة، ليضمن الأهلي الصعود إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

وشدد موسيماني للاعبيه أن غلق المساحات أمام لاعبي صن داونز والتأمين الدفاعي الجيد والتعال مع الكرات الثابتة والعرضية سبيل الأهلي نحو تحقيق الفوز والعودة من جنوب إفريقيا ببطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال.