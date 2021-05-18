شكرا لقرائتكم خبر عن 6 يونيه موعد دخول المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم للخماسي للفقاعة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسى الحديث ، يوم 6 يونيه المقبل ، لدخول جميع المنتخبات المشاركة في البطولة لنظام الفقاعة ،حيث تأتى بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث كمحطة أخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وتنطلق فعالياتها خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل ، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

واستقبلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسى الحديث ،مساء أمس الاثنين، منتخب الصين عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي لإقامة معسكره التدريبى استعداداً للمشاركة بالبطولة.

ويقوم المعنيون باللجنة المنظمة للبطولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية على البعثة الرسمية للصين كأول منتخب يصل للمشاركة بالبطولة، وذلك طبقاً للتدابير والاحتياطات الصحية التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن الخطة الطبية التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، لتطبيقها على جميع المشاركين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ومن المقرر، أن تستقبل اللجنة المنظمة للبطولة بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة فور وصولهم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، والعمل على إنهاء الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالانتقالات والإقامة وأماكن التدريب.