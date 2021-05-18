شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى أحمد فتوح من إصابة الخلفية.. وتأهيل علاء وجمعة وعبد الغنى فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، في المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وتعافى فتوح من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الخلفية، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية.

وخضع الثلاثي محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة لاعبو الفريق لفقرة تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزوم، حيث يعاني محمود علاء من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، بينما عبدالله جمعة من الإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة، كما يعاني محمد عبد الغني من الإصابة بالعضلة الضامة.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 48 نقطة.

وشهد مران الزمالك، احتفال الجهاز الفني ولاعبي الفريق، بعيد ميلاد أحمد شعبان المترجم ومحلل أداء الفريق، وقام الجهاز الفني واللاعبين بعمل ممر شرفي لشعبان، وقاموا بالاحتفاء به متمنين له التوفيق والنجاح في حياته خلال الفترة القادمة.

وقام الفرنسي بتقديم تهنئه خاصة لمترجمه ، متمنيا له حياة سعيدة سواء في الجانب العملي أو الشخصي.