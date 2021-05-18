شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الـ22 لمجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الـ22 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن فوز الشرقية للدخان خارج ملعبه في اللحظات الأخيرة على سوهاج بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سوهاج عند 28 نقطة في المركز السابع .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة حافظ المنيا على حظوظه في المنافسة بالفوز على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 32 في المركز السادس، كما استطاع الألومنيوم من تحقيق الفوز خارج ملعبه على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث للمجموعة.

كما حقق بنى سويف فوزا معنويا خارج ملعبه على قنا بهدفين مقابل للاشئ ليستمر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة ، في الوقت الذى استعاد فيه الإعلاميين ذاكرة الإنتصارات بالفوز على أسمنت أسيوط بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويرتقى للمركز الخامس ، بينما تعادل كل من بترول أسيوط وسمسطا بهدف لمثله ، كما فاز كيما أسوان على شبان قنا بهدف مقابل للاشئ .

يذكر أن هناك مباراة أقيمت بالأمس أمام الفيوم وطهطا وانتهت بفوز الأول بستة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة في المركز الأخير للمجموعة .