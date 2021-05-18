شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : السوبر المصرى بين الأهلي و الطلائع بـ"حكام مصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن السوبر المحلى المصري و المقرر له الاول من يوليو المقبل ، ويجمع بين الأهلي بصفته بطل الدوري و طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصرالتى فاز بلقبها النادي الأهلي سيقام بحكام مصريين.

تنص لوائح اتحاد الكرة على أنه فى حالة فوز فريق واحد ببطولتىّ الدورى والكأس يواجه وصيف الكأس فى مباراة السوبر المحلى، ليتجدد اللقاء بين الفريقين مجددا.

أبلغ مسئولو اتحاد الكرة لجنة الحكام بأن أي مباراة في الفترة المقبلة لن تقام إلا بحكام مصريين كما حدث في مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك والتي أدارها طاقم تحكيمي مصري بالكامل حيث أدار محمود البنا المباراة الأولي ، و أمين عمر القمة الثانية.

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على تجديد الثقة فى لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد بعد ظهور الحكام المصريين بشكل طيب فى مباراتى القمة الأخيرتين بين الأهلى والزمالك، وتحديدا الحكمين الدوليين محمود البنا وأمين عمر.