شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد أيامه معدودة فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت أيام عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري في زعيم الثغر معدودة، بعدما أستبعده حسام حسن المدير الفني من حسابات الفريق السكندري في الأسابيع الأخيرة.

وعلم الخليج 365 من مصادر مطلعة في الاتحاد السكندري، أن الحارس عماد السيد يعيش حالة من العزلة والتهميش في النادي منذ فبراير الماضي وتحديدا منذ ابعاده عن التدريبات الجماعية للفريق ، موضحا أن الجهاز الفني لا يلتفت لحرص الحارس على أداء التدريبات بشكل منفرد منذ ثلاثة أشهر.

ويواصل عماد السيد تدريباته بمنتهى الجدية رغم قرار حسام حسن المدير الفني للاتحاد باستبعاده منذ 3 أشهر عن التدريبات الجماعية للفريق والاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي، وصبحي سليمان كحارس احتياطي.

ويبقى عماد السيد هدفا للعديد من الأندية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها وهو حارسا للزمالك قبل سنوات قليلة.