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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي.. ويجتمع مع عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للفريق في جنوب إفريقيا.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة صن داونز في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة مباراة الذهاب والتركيز في مباراة العودة، المقرر لها السبت 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.
موسيمانى يحاضر لاعبى الاهلى
موسيمانى يجتمع مع لاعبى الأهلى
وكانت البعثة قد وصلت إلى فندق الإقامة صباح اليوم. ويخوض الفريق المران الأول حاليا على ملعب جامعة بريتوريا.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة قبل مواجهة الفريق أمام صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل.
وحرص الثنائي عبد الحفيظ وموسيماني على الحديث في كافة الأمور الإدارية الخاصة بالفريق قبل مواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلى مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في بداية المران للتأكيد على العديد من الأمور الفنية، وضرورة طي صفحة مباراة الذهاب للتركيز في مباراة العودة.
وأكد المدير الفني أن نتيجة مباراة الذهاب لا تعني أن الفريق ضمن التأهل، وأن مواجهة العودة ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.