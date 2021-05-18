موسيماني يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي.. ويجتمع مع عبد الحفيظ

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للفريق في جنوب إفريقيا.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة صن داونز في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة مباراة الذهاب والتركيز في مباراة العودة، المقرر لها السبت 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.



موسيمانى يحاضر لاعبى الاهلى



موسيمانى يجتمع مع لاعبى الأهلى

وكانت البعثة قد وصلت إلى فندق الإقامة صباح اليوم. ويخوض الفريق المران الأول حاليا على ملعب جامعة بريتوريا.