بالفيديو.. كافاني يحتفل بجماهير يونايتد بهدف استثائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل إيديسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدفاً استثنائياً خلال مباراة فريقه أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام فولهام في مباراة الجولة 37 بملعب استاد "أولد ترافورد" بـ"بريميرليج".

وسمحت الحكومة البريطانية بعودة الجماهير بأعداد محدودة خلال أخر جولتين للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 15 من شوط المباراة الأول، تلقى كافاني تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز وسجل هدفاً استثائياً بتسديدة مباشرة من بعد منتصف الملعب بقليل.

وانطلق كافاني ليحتفل مع جماهير مانشستر يونايتد التي تشاهد الفريق بعد غياب طويل بسبب قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).