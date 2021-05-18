تدريبات الزمالك.. طلب من كارتيرون.. وعودة فتوح.. وظهور شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل الزمالك استعداداته لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش، تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أملاً في مواصلة الانتصارات.

وشهد المران عودة اللاعب أحمد فتوح للانتظام في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية بالعضلة الخلفية.

وعلى هامش المران عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش والاستمرار على القمة حتى نهاية الدوري للتتويج باللقب.

وأشار كارتيرون إلى أنه يثق تماماً في لاعبيه وقدرتهم على الحفاظ على قمة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الفريق بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

كما خضع كل أفراد فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران، وأشرف طبيب الفريق على المسحات ضمن خطته للفحص الدوري على اللاعبين.

وخضع الثلاثي المُصاب محمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية في النادي الصحي بمقر الزمالك، حيث يعاني الأول والثاني من إصابة في العضلة الضامة، في حين يتعافى جمعة من كدمة في الركبة.

وانتهى المران بمباراة تجريبية "تقسيمة" بين اللاعبين، شارك خلالها أحمد فتوح بعد عودته من الإصابة، وظهر شيكابالا من جديد مع الفريق رغم غيابه للإيقاف عن المواجهة المُقبلة.