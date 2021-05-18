مُطالبات جماهير مانشستر يونايتد برحيل الإدارة تنتقل إلى المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

واصلت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي صب غضبها على إدارة ناديها لينتقل الأمر من تظاهرات أمام ملعب أولد ترافورد إلى المدرجات.

ومنعت جماهير مانشستر يونايتد إقامة مباراة الفريق ضد ليفربول التي تأجلت وحاولت منعها ثانية لكن الأمن انتصر تلك المرة ولُعبت المواجهة وفاز الضيوف (4-2).

وفي مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز رفعت الجماهير لافتات "رحيل جليزرز" في إشارة واضحة إلى رحيل مُلاك النادي وإدارته الحالية.

ونشبت موجة الغضب بين جماهير مانشستر يونايتد بعد إعلان النادي مشاركته في بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل أن يعلن الانسحاب مع الأندية الإنجليزية بالكامل.