ديانج أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فوز المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بأفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وساهم ديانج في فوز الأهلي 2-0 أمام صنداونز الجنوب أفريقي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بملعب استاد "الأهلي WE السلام".

ووفقاً لما جاء بحساب "كاف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أليو ديانج يفوز بتصويت أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أداء رائع من لاعب وسط الأهلي أمام ماميلودي صنداونز".

وتفوق ديانج على كلا من: سمير نوركوفيتش لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زكريا دراوي لاعب شباب بلوزداد الجزائري، وميلود ربيعي لاعب مولودية الجزائر.

وسبق وتواجد ديانج ضمن أفضل تشكيل لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وتواجد في التشكيل أيضاً زميله في الأهلي محمد الشناوي.