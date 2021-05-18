مدرب صنداونز: لم أرّ من يسيطر على الأهلي بمصر.. لكنه لن يصمد في بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مانكوبا منجكيثي المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن فريقه قادر على تسجيل الكثير من الأهداف في شباك الأهلي خلال لقاء الإياب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

وأشار منجكيثي في تصريحات لصحيفة سيتزن الجنوب أفريقية، إلى أنه لن يمنح الأهلي نسبة استحواذ على الكرة في اللقاء القادم أكثر من 40%، لافتًا إلى عدم قدرة بطل مصر على غلق دفاعاته بشكل جيد.

وقال المدير الفني لصنداونز: "في لقاء الإياب، الأهلي لن يستطيع الصمود والاستمرار طويلًا في اللعب بنفس الطريقة التي لعب بها في المواجهة الماضية، سيضطر في النهاية للعب على الهجمات المرتدة بالتأكيد".

وأكمل: "لا أعتقد أن دفاعهم جيدًا عندما يلعبون بعمق قوي في وسط ملعبهم، وهذا ما جعلنا نظهر بشكل أفضل في مواجهة الذهاب، لم يضغطوا علينا في وسط ملعبنا، تراجعوا للخلف وهذا أعطانا الكثير من الحرية في التحرك".

وأضاف: "موسيماني يعرف صنداونز جيدًا، ويعرف الملعب الذي سنواجههم عليهم، لقد كان سببًا في إبطال مفعول أبرز لاعبينا في مواجهة الذهاب".

وأردف: "لم أرّ أي فريق يذهب لمصر ويواجه الأهلي وينجح في السيطرة عليه، بل ويضطرهم للعب على الهجمات المرتدة، مشاهدتهم على أرضهم كان مثيرًا للاهتمام ولكنه كان الشوط الأول، الآن نستعد للشوط الثاني في بريتوريا".

واختتم: "سأمنح صنداونز 60% من الاستحواذ في لقاء العودة، و40% للأهلي، نحن الفريق الأقدر على تسجيل الكثير من الأهداف، أعطي منافسي كامل الاحترام لأنه يمتلك لاعبين موهوبين وأظهروا ذلك في الذهاب، لكني ما زلت مقتنعًا لأننا الفريق الأفضل رغم خسارتنا في الذهاب".