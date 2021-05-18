"لم نحسم التأهل".. رسائل موسيماني لجماهير الأهلي من بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لم يحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد رغم الفوز 2-0 أمام صنداونز الجنوب أفريقي بذهاب ربع نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لملاقاة صنداونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "إذا تحدث معي أحد قبل مباراة صنداونز الأولى وسألني هل الفوز بهدف أو اثنين نتيجة جيدة سيكون ردي نعم ستكون جيدة، الفوز مهم بشكل عام ولكن لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والفوز بهدفين لم يحسم تأهلنا".

وتابع "نتيجة 2-0 أمام صنداونز لا تعني ضمان التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، مجرد حصلت على تذكرة وفرصة، لكن لم تضمن لك التأهل، في النهاية هي نتيجة جيدة وسعيد بها".

وأضاف "أول حديث لي مع اللاعبين بعد المباراة كان من المهم أن تبرز الأمور الإيجابية، قلت لهم فزنا 2-0 وهذا أمر جيد، لكننا حسمنا شوط واحد فقط، النتيجة تعطيك أفضلية بسيطة، لكن هناك شوط ثاني في مباراة الإياب".

واستمر "مباراة صعبة أكيد، في أخر 3 مواجهات للأهلي هنا، أول مرة خسر، وفي المرة الثانية تعادل، أعتقد أن المرة الثالثة يمكن أن تكون فرصة لكي يحقق الأهلي انتصاراً هنا أمام صنداونز".

وأكمل "الأهلي فريق كبير، لعبنا أمام الزمالك في الدوري، وبعد 3 أيام لعبنا أمام صنداونز في الأبطال، وبعد أيام سنواجه نهضة بركان في كأس السوبر، تلعب في 3 بطولات مختلفة في أيام قليلة، لكن نحن نادي كبير والمسؤولية كبيرة بكل تأكيد، فعندما تلعب في فريق بحجم الأهلي فلا بد أن تكون جاهزا دائما للمنافسة وسط ضغوط ومباريات متنوعة".

وواصل "لدينا إصابات مثل معلول وسعد وحمدي فتحي، نفتقدهم، لكنها كرة القدم، عندما تلعب بطولات قوية فطبيعي أن تتعرض لغيابات وإصابات، يجب أن نتعامل بإحترافية، لسنا سعداء لكن الحمد لله نحقق نتائج جيدة في تلك الصعوبات".

وشدد "أشعر بحالة من السعادة لأنني موجود في بيتي جنوب إفريقيا، ولكن الآن أنا مع الأهلي وأعيش حالة من التركيز مع الفريق، فأنا متواجد في عملي ولم أذهب لزيارة أسرتي، لأن تركيزي الكامل مع الفريق".

واختتم "جماهير الأهلي بالطبع تعلم أننا نلعب مباريات كبيرة ولدينا مسؤوليات، نعاني من إصابات وإجهاد، إن شاء الله نمنح الجماهير الألقاب والبطولات، حصلنا على ميدالية في كأس العالم، إن شاء الله نحقق لقب الاسبوع المقبل، نحتاج للصبر، قد نكون لسنا في أفضل مستوى حالياً، لكن إن شاء الله سوف نتحسن، نعمل بكل قوة وتركيز ولدينا روح الأهلي".