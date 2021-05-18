كواليس مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا استعداداً لصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض الأهلي أول مران له في جنوب أفريقيا، استعداداً لملاقاة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة صنداونز يوم السبت المقبل، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي ذهاباً 2-0 في القاهرة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن مران الأهلي شهد تدريبات تأهيلية للثنائي علي معلول، المدافع الأيسر للفريق، وكذلك سعد سمير، قلب الدفاع.

وشهد مران الأهلي تقسيمة قوية من أجل تنفيذ بعض التعليمات الفنية استعداداً لمواجهة صنداونز.

وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وخضع ثلاثي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء لتدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وتواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس البعثة في المران، وحضر أيضاً سفير مصر في جنوب أفريقيا.