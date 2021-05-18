بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدات والبقعة المؤجلة فى الدوري الاردني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدات والبقعة فى الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، والمؤجلة من الاسبوع الاول.

يحل الوحدات ضيفاً على البقعة على ستاد الأمير محمد، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل الأقتراب من المتصدر شباب الاردن وتقليص الفارق الى 3 نقاط.

ويعود حامل اللقب الوحداث للمنافسة على لقب الدوري الاردني بعد مشاركته القوية ببطولة دوري أبطال آسيا والتي أقيمت فى السعودية رغم خروجه من دور المجموعات.

ويدخل الوحدات مباراة اليوم فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 7 نقاط، حيث لم يلعب حامل اللقب سوا 3 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى مباراة.

على الجانب الآخر يدخل المستضيف فريق البقعة متذيل جدول الترتيب بدون أي نقاط، حيث تعرض الفريق لخمس هزائم متتالية.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الفريقين كانت الموسم الماضي بالجولة 18 من الدوري الاردني، والتي شهدت فوزاً مثيراً للوحدات بنتيجة 3-2.

بث مباشر الوحدات والبقعة

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والبقعة فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الوحدات والبقعة فى الدوري الاردني للمحترفين على قناة الاردن الرياضية الارضية، والتي تقام على ستاد الأمير محمد.

البقعة (-) الوحدات

الدوري الاردني (مؤجلات الجولة الأولي)

ستاد الأمير محمد

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