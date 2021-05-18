نادي الترسانة الرياضي والملقب بـ”الشواكيش” يعتبر أحد أهم وأعرق الأندية في مصر وهو تابع للشركة المصرية العامة لورش الري (الترسانة)، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات الترسانة المصري.

يرجع تأسيس نادي الترسانة الى عام 1921 كواحد من أوائل النوادي الرياضية في مصر، ويتخذ من محافظة الجيزة مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “ميت عقبة” الذي يتسع لنحو 15 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به فريق الترسانة الى عام 1932 عندما فاز بكأس مصر، ليصبح ثاني نادي مصري يفوز بتلك الكأس بعد الزمالك، كما شارك الشواكيش في أول بطولة دوري عام 1948 وحصل على المركز الثاني وراء الأهلي.

وفى موسم 2000-2001 صعد الترسانة للدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وأستطاع البقاء حتي هبط لدورى المظاليم حتي العام 2004- 2005، ثم هبط النادي مره أخرى وكان موسم 2006-2007 هو الموسم الأخير للشواكيش في دوري الأضواء.

ومن أشهر من لعب لنادي الترسانة الاسطورتين (حسن الشاذلي ومصطفى رياض ثنائى العصر الذهبى للكرة المصرية، كما أخرج لاعب خط وسط محمد عبد الواحد الذي لعب للزمالك ثم انتقل الي الاسماعيلي.

وكان يعتبر ديربي ميت عقبة، والتي تجمع الناديين الجاريين الزمالك والترسانة في منطقة ميت عقبة بالجيزة، من أهم مباريات الدوري المصري الممتاز فى فترة الستينيات والسبعينات من القرن العشرين، إلا أنها فقدت قيمتها تدريجياً بعد ابتعاد فريق نادي الترسانة عن مستواه الجيد وهبوطه أكثر من مرة لدوري القسم الثاني.

إليكم سجل بطولات الترسانة المصري

كم مرة فاز الترسانة بالدوري المصري؟

البطل مرة واحدة موسم: (1963-62)

كم مرة فاز الترسانة بكأس مصر؟

البطل 6 مرات أعوام: (1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986).

دوري منطقة القاهرة

البطل مرة واحدة: (1933).

كأس السلطان حسين

البطل مرتين عامي: (1928, 1930).

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