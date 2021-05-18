شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفع معدلات الأحمال للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية لأكثر من نصف ساعة، تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال.

وأدى لاعبو الفريق سباق سرعات في المساحات القصيرة والطويلة.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.