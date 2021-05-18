شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد مترجم كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد أحمد شعبان المترجم ومحلل أداء الفريق، وذلك في مران اليوم الثلاثاء.

وقام الجهاز الفني واللاعبون بعمل ممر شرفي لشعبان، وقاموا بالاحتفاء به متمنين له التوفيق والنجاح في حياته خلال الفترة المقبلة.

وقام الفرنسي بتقديم تهنئة خاصة لمترجمه، متمنيا له حياة سعيدة سواء في الجانب العملي أو الشخصي.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.