شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح ينتظم في مران الزمالك استعدادًا للقاء طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وتعافى أحمد فتوح من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الخلفية، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.