شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي : متى سنرى نادي الزمالك قراره ومصيره بيده ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه خالد بيومي الناقد الرياضي سؤالاً إلى مسؤولى الرياضة في مصر منتقداً نادي الزمالك، وغرد بيومي: «متى سنرى نادي الزمالك قراره ومصيره بيده.. سؤال إلى مسؤولى الرياضة بمصر؟».

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء الاثنين تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، وقررت إدارة النادي تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة وتحديد رأس مالها المبدئي، على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، الخميس المقبل، في الجولة 23 من الدوري، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل.

كان النادي الأهلي قد أعلن عن تأسيس شركة كرة قدم كأول نادٍ جماهيري في مصر يعلن هذه الخطوة، وستكون شركة الأهلى لكرة القدم مسؤولة عن العديد من الأمور داخل النادى الأهلى بعد تشكيلها رسميا من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، ويترأسها ياسين منصور رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

ووفقا لمصدر داخل الإهلى فإن الشركة ستكون هي المسؤولة عن كافة أمور كرة القدم بالنادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم شركة الكرة بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث- حقوق الرعاية- السلع والمنتجات المرخصة- منتجات برامج التسويق التعاوني- الإعلانات والتصديق على المنتجات- انتقالات وإعارات اللاعبين- مبيعات الإعلام الجديد- البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية- الأكاديميات- المعسكرات- المباريات.

كما تمثل شركة الكرة بالأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضرا في كل المحافل، سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.