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خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة إبراهيم حسن

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي النجوم، برئاسة محمد الطويلة، أن اتحاد الكرة أرسل خطاباً رسمياً لنادي الإسماعيلي، يفيد بأن لجنة الاستئناف بالاتحاد رفضت التظلم على قرار لجنة الانضباط الخاص بخصم ثلاث نقاط من الفريق، وذلك في حال عدم تنفيذ نادي الإسماعيلي حكم المحكمة الدولية «الكاس» لصالح نادي النجوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 23 فبراير الماضي، وبذلك أصبح القرار باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرى أخرى.

وكان نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة بتنفيذ المرحلة الثانية من تشديد العقوبة والتي تتمثل في خصم ست نقاط من نادي الإسماعيلي طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك بعد رفضه تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية «الكاس».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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