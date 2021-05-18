شكرا لقرائتكم خبر عن خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة إبراهيم حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي النجوم، برئاسة محمد الطويلة، أن اتحاد الكرة أرسل خطاباً رسمياً لنادي الإسماعيلي، يفيد بأن لجنة الاستئناف بالاتحاد رفضت التظلم على قرار لجنة الانضباط الخاص بخصم ثلاث نقاط من الفريق، وذلك في حال عدم تنفيذ نادي الإسماعيلي حكم المحكمة الرياضية الدولية «الكاس» لصالح نادي النجوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 23 فبراير الماضي، وبذلك أصبح القرار باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرى أخرى.

وكان نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة بتنفيذ المرحلة الثانية من تشديد العقوبة والتي تتمثل في خصم ست نقاط من نادي الإسماعيلي طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك بعد رفضه تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية «الكاس».