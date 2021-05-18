شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك في مجمع الصالات استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للقاء طلائع الجيش.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.