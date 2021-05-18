شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك ويطالبهم بالفوز على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في مران اليوم الثلاثاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز في لقاء طلائع الجيش المقبل، لمواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم للحفاظ على النتائج الإيجابية والاستمرار على القمة لنهاية المسابقة.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.