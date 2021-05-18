شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء. وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بالإشراف على المسحة التي تأتي ضمن الاستراتيجية المتبعة لفحص الفريق بشكل دوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد ٤٨ نقطة.